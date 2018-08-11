Появились кадры с места ДТП под Краснодаром, где погибли четыре человека

Очевидцы запечатлели на видео последствия страшной аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 10 августа, в окрестностях Краснодара.

По предварительной информации, один из водителей выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим транспортным средством.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ, в результате инцидента погибли четыре человека – водитель и две пассажирки одной легковушки и женщина, находившаяся во втором.

Еще один человек получил травмы, степень тяжести которых не уточняется.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.