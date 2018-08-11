Беспорядки в Бухаресте: число раненых возросло до 452

Представитель Румынской жандармерии Мариус Милитару сообщил о ранении 452 человек во время беспорядков в Бухаресте. В больницу доставили 70 человек, в том числе 11 жандармов, пишет ТАСС. Милитару рассказал, что одну из женщин-полицейских "зверски избили" и украли ее пистолет. Врачи подозревают у женщины перелом шейного отдела позвоночника.

За драки на площади Виктории в пятницу вечером задержаны 33 человека и возбуждены восемь уголовных дел. Милитару уверил, что жандармы пытались уговорить митингующих не подвергать себя опасности и покинуть площадь. К разгону митинга слезоточивым газом и водометом силовики приступили только после того, как жандармов забросали камнями.

В пятницу прошла антиправительственная акция протеста под лозунгом "Диаспора дома!". По разным оценкам, на митинг пришли около 60 тысяч человек.