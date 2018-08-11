Закапывали живьем: в Крыму нашли массовое захоронение

Археологи обнаружили в Крыму массовое захоронение людей времен раннего средневековья. Находка обнаружена в ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул на востоке полуострова. Об это сообщает фонд "Археология".

"Некоторые тела находились в неестественных позах. Например, прижимая руки к голове. Сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем, и он пытался закрыть лицо перед смертью", — приводятся в сообщении слова директора по развитию фонда Олега Маркова.

На данный момент в ходе раскопок обнаружены уже 10 тел. Их черепа сильно повреждены, что пока не позволяет сделать однозначный вывод о прижизненном характере травм. Скелеты будут дополнительно исследованы антропологами по окончании полевого сезона. Марков предполагает, что захороненные в могиле могли стать жертвами массовой резни или погибнуть во время эпидемии.

"Тела просто сваливали в одну кучу. Нет традиционного сопутствующего погребального инвентаря", — поясняет свои выводы ученый.

На некрополе Кыз-Аул погребали усопших представители салтово-маяцкой культуры, которых ученые причисляют к жителям Хазарского каганата. Первые погребения появились в некрополе еще в античные времена и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Большинство погребений разграблены еще в VIII—IX веке, склепы стали использоваться в качестве жилищ.

Хазарский каганат существовал более 300 лет, с 650 по 969 гг. Это средневековое государство создано кочевниками-хазарами. Каганат контролировал Предкавказье, Приазовье Поволжье, восточную часть Крыма, северо-западную часть современного Казахстана, территории Восточной Европы вплоть до Днепра.

Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев предложил создать в Керчи музейно-археологический кластер "Ворота Крыма", который может привлечь большое количество туристов.

В основу будущего кластера планируется включить три объекта: гору Митридат, старинную крепость на берегу Керченского пролива и холмы захоронения скифских царей.