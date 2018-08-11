ДТП в Подмосковье: водитель микроавтобуса с детьми умер за рулем

В субботу в Наро-Фоминском городском округе Московской области автобус съехал в кювет. Машина перевозила детей из дома отдыха "Бекасово", из которых восемь получили ранения в аварии, пишет ТАСС. Шестерым маленьким пассажирам с ушибами потребовалась госпитализация.

Как сообщил заместитель главы администрации Евгений Голубев, причиной аварии стала внезапная смерть водителя из-за оторвавшегося тромба.