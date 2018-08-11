Уникальная находка: в Якутии обнаружили тушу карликового мамонта

Туша взрослого карликового мамонта обнаружена во время раскопок на якутском острове Котельный, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберта Протопопова. Ученый отметил, что сейчас предстоит выяснить, является ли малый рост животного обычным явлением или говорит об аномалии в развитии.

"Это не первая находка маленьких мамонтов в Якутии. Уникальность находки в том, что целая туша попалась впервые", — говорит Протопопов.

По его словам, сообщение о находке поступило от местных жителей. Большая экспедиция, в состав которой вошли несколько ученых якутской Академии наук, директор регионального исторического парка "Россия — моя история", московские ученые из палеонтологического института РАН и сотрудники Центрального сибирского ботанического сада: палеонтологи, археологи, зоологи, ботаники, энтомологи, мерзлотоведы.

К раскопкам планируется приступить в следующем полевом сезоне 2019 года. Первым делом придется обеспечить доступ ученых к туше мамонта. Она находится в земле в районе приливной зоны, и увидеть останки можно только во время отлива. Сейчас обсуждаются детали предстоящей экспедиции.

Для острова Котельный это не первая находка, до мамонта-пигмея на нем обнаруживались хорошо сохранившиеся туши других животных, обитавших здесь во время ледникового периода.