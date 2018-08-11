Депутата выгнали из ЕР за инцидент в баре

Депутат Савва Коргунов был исключен из партии "Единая Россия" за недостойное поведение.

5 августа в саратовском караоке-баре "Куршевель" Коргунов отказался оплачивать счет, когда его попытались задержать, объявил о своем депутатстве.

Ранее Коргунову уже выносили предупреждения за недостойное поведение в общественном месте.

Поэтому на заседании местного политсовета партии он был исключен из партии и местного политического совета "Единой России", передает РИА Новости.