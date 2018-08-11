Спортивная ходьба. Мизинов взял бронзу чемпионата Европы

В Берлине продолжается легкоатлетический турнир в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Российский спортсмен Василий Мизинов завоевал бронзовую медаль в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Россиянин преодолел дистанцию за 1 час 20 минут 50 секунд.

Золото досталось испанцу Альваро Мартину (1:20.42), серебро – его соотечественнику Диего Гарсии Каррере (1:20.48). Отметим, что награда Мизинова не пойдет в общую копилку команды, из-за того, что российские легкоатлеты продолжают соревноваться под нейтральным флагом.

В соревнованиях у женщин на аналогичной дистанции россиянка Яна Смердова трижды получала карточки от судей за нарушения правил, в результате чего ее сняли с дистанции. Мизинов и Смердова были единственными россиянами в этой дисциплине. После финиша Мизинов отметил, что боялся получить дисквалификацию, поэтому не стал ожесточенно бороться за золото.

"Я не стал "зарубаться" за золото, потому что у меня было две записки, — сказал Мизинов, которого цитирует РИА Новости. — Лучше было дойти, чем получить дисквалификацию, что называется, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Тем более у меня такое уже было. Так что с тренером решили сделать так, чтобы не было претензий".