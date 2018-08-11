Опубликованы кадры с места падения вертолета с губернатором штата в Бразилии

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона последствия ЧП с вертолетом, на борту которого находился губернатор штата Эспириту-Санту Пауло Хартунг.

По предварительной информации, воздушное судно, принадлежавшее военной полиции, попало в аварию, задев препятствие при посадке на футбольной поле в регионе Серрана.

Чиновник, его супруга и пилоты, находившиеся в вертолете, не пострадали.

Пока не установлено, что вызвало катастрофу – техническая неисправность или человеческий фактор. Специальная комиссия изучает обстоятельства инцидента.