В Крыму ответили на "глупости" Порошенко

Пожелание президента Украины Петра Порошенко о том, чтобы над Ялтой развевался украинский флаг, было расценено в регионе как "очередные глупости".

"Мне некогда следить за такими новостями, читать такие глупости. Надо же что-то людям говорить, они поэтому и говорят", — прокомментировала RT заявление украинского лидера депутат Ялтинского горсовета Любовь Грибкова.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что киевским властям необходимо прекратить спекуляции на теме российского статуса полуострова. "Ялта отмечает день города, и все будет хорошо!" — сказал политик и посоветовал Порошенко в оставшиеся месяцы президентского срока "заняться своими делами и не лезть в наши".

День города отмечается в Ялте во вторую субботу августа. Накануне Порошенко заявил, что хочет видеть над Ялтой желто-голубой флаг.

Полуостров Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украинские власти считают российскую принадлежность Крыма аннексией и оккупацией. Руководство Россиинеоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".