Сенатор Морозов предложил свернуть космическое сотрудничество с США

Поскольку нет надежды на улучшение отношений между Россией и США, нужно применять жесткие санкции – прекращать сотрудничество в космосе, отказываться от расчетов в долларах, заявил сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

По словам Морозова, для Банка России это будет серьезный тест, но он справится. На улучшение отношений двух стран нет надежд, а русофобия будет только нарастать.

Американские власти 8 августа объявили о новых санкциях против России согласно закону закон о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. США решительно осуждают якобы использование Россией химоружия в так называемом деле Скрипалей, передает РИА Новости.