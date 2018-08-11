СБУ: "Механик Погодин" заблокирован, но пока не задержан

Служба безопасности Украины заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в порту Херсона, но не задерживала его из-за отсутствия решения суда. Представитель СБУ сообщил, что судно обратила на себя снимание спецслужбы из-за принадлежности компании, находящейся под антироссийскими санкциями. "На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются", — рассказали в СБУ.

Об обнаружении в Херсоне российского танкера, эксплуатируемого компанией "В.Ф. Танкер", сообщил в пятницу представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает ТАСС. Танкер "Механик Погодин" был построен в 2011 году на заводе "Красное Сормово".