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Украина задерживает российские суда 29 минут назад

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11 августа 201814:22

СБУ: "Механик Погодин" заблокирован, но пока не задержан

fleetphoto.ru

Служба безопасности Украины заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в порту Херсона, но не задерживала его из-за отсутствия решения суда. Представитель СБУ сообщил, что судно обратила на себя снимание спецслужбы из-за принадлежности компании, находящейся под антироссийскими санкциями. "На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются", — рассказали в СБУ.

Об обнаружении в Херсоне российского танкера, эксплуатируемого компанией "В.Ф. Танкер", сообщил в пятницу представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает ТАСС. Танкер "Механик Погодин" был построен в 2011 году на заводе "Красное Сормово".

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