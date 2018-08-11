Президент и премьер Румынии отреагировали на случившееся в ходе акции в Бухаресте

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал расследовать действия жандармов по прекращению беспорядков на антиправительственном митинге в Бухаресте.

Обращение к генеральному прокурору страны распространено президентской пресс-службой в субботу, 11 августа.

"Президент обратился к генеральному прокурору при Высшем суде кассации и юстиции Аугустину Лазэру с требованием срочно разобраться в обстоятельствах ситуации", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что в ходе разбирательств необходимо установить, какими методами пользовались жандармы для восстановления публичного порядка, а также установить личность и степень вины тех, кто участвовал в беспорядках во время митинга.

Акция протеста, участники которой пожаловались на беззаконие со стороны силовиков, проходил в пятницу на площади Победы в Бухаресте. Ранее Йоханнис осудил действия жандармов, назвав их жестокими, и потребовал комментариев от главы внутриполитического ведомства.

Антиправительственная акция протеста под лозунгом "Диаспора дома!" прошла в пятницу на бухарестской площади Виктории. Инициаторами были румынские граждане, живущие и работающие за рубежом. После столкновений между жандармами и манифестантами площадь была очищена силами правопорядка, применившими гранаты со слезоточивым газом и водометы. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

С осуждением насилия во время акции протеста выступила и премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ. В распространенном заявлении премьера говорится о недопустимости насилия во время манифестаций. Она привела цитаты из доклада МВД, которые свидетельствуют, что беспорядки были спровоцированы группами хорошо организованных лиц. Они нападали на жандармов, наносили урон общественному имуществу, стараясь вызвать конфликт между мирными демонстрантами и силами правопорядка.

Также глава кабинета министров призвала румынских политиков не использовать эти события в предвыборных целях.