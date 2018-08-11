Облитая бензином пенсионерка сбежала от мужчины, собиравшегося ее сжечь

В Калининградской области задержан 60-летний мужчина, который облил бензином свою бывшую сожительницу 64 лет и грозился поджечь.

Пенсионерке удалось сбежать и позвать на помощь.

Мужчину задержали, ему грозит срок до двух лет, передает РИА Новости.