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Отравление Скрипаля 1 час назад

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11 августа 201814:56

Взрыв на военном предприятии в Солсбери не связывают с отравлениями

Взрыв на предприятии по производству взрывчатки Chemring Counter Measures, расположенном возле города Солсбери (Великобритания, графство Уилтшир), не связан с ранее случившимися отравлениями в Солсбери и Эймсбери.

Завод, на котором прогремел взрыв, находится на полпути между Солсбери и Эймсбери, в 5 километрах от научно-технической лаборатории Министерства обороны Соединенного Королевства в Портон-Дауне. При взрыве погиб один человек, еще один госпитализирован.

"Никакого отношения к отравлению "Новичком" этот инцидент не имеет", — передает ТАСС со ссылкой на корреспондента телеканала Sky News с места события.

В Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в Эймсбери — Дон Стерджес, 44-летняя алкоголичка, мать троих детей и ее сожитель 45-летний Чарли Роули — наркоман, страдающий от героиновой зависимости.

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