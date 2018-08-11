Гендиректор ЦСКА: на переход Еременко в "Спартак" повлияли финансовые условия

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание финским полузащитником Романом Еременко контракта с московским "Спартаком".

По мнению Бабаева, одной из главных причин перехода Еременко стал финансовый вопрос. Кроме того, гендиректор армейцев несколько раз подчеркнул, что не считает футболиста предателем, хоть и считает его решение странным.

"Здесь все на поверхности. Финансовые условия, — сказал Бабаев, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Но мы не считаем это предательством. Но я уже сказал выше аргументы, почему, как мне кажется, Роману правильнее было бы сделать выбор не в пользу денег, а в пользу возобновления своей карьеры там, где создано больше предпосылок. А потом уже действительно попытаться заработать – в китайском чемпионате, арабских странах и так далее".