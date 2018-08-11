Пушков о Порошенко: с 8-процентным рейтингом остается лишь давать пустые обещания

Российский сенатор Алексей Пушков и депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко высмеяли желание президента Украины Петра Порошенко увидеть над Ялтой желто-синий флаг. Ранее в Facebook Порошенко пожелал Ялте в День города, чтобы над ней развевался украинский стяг. Президент назвал Ялту жемчужиной Крыма, а Крым, в свою очередь, жемчужиной Украины, пишет РИА Новости.

Порошенко может давать пустые обещания, написал Пушков в Twitter, потому что при его рейтинге в 8 процентов они ни к чему не обязывают. "Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были "жемчужинами украинского государства", — заключил Пушков.

Андрей Козенко посоветовал Порошенко "учить историю". "Николай II хотел даже перенести сюда столицу. Так что скорее над Украиной будет развиваться триколор, чем нога Порошенко ступит на крымскую землю",- сказал депутат. Козенко уверен, что Ялта, Крым и Севастополь "всегда были, есть и будут российскими".