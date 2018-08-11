"Страшная ситуация": немец вызвал полицию из-за бельчонка

С жалобой о преследовании со стороны белки обратился в полицию житель немецкого Карлсруэ. Об этом пишет The Daily Telegraph.

"Помогите, меня преследует белка!", — кричал в телефонную трубку испуганный житель, позвонивший в полицию.

Когда патрульная машина приехала на вызов, оказалось, что мужчину преследовал маленький бельчонок. Офицеры полиции заявили, что бельчонок, возможно, просто искал новый дом. Как поясняют зоологи, бельчата, потерявшие мать, инстинктивно ищут им замену и могут не только настойчиво бегать за человеком, но и "полностью зациклиться на нем".

Полицейские забрала бельчонка с собой. По дороге в участок, утомленный зверек уснул. Сейчас он отправлен в центр спасения животных, где о нем смогут позаботиться.

Белки не только могут преследовать людей, но и нападать на них. Так, в июле прошлого года нью-йоркский департамент парков предупредил посетителей о том, что им следует остерегаться "необыкновенно агрессивной белки" в Проспект-парке, которая на тот момент укусила уже пятерых человек. Двумя годами ранее еще одна белка покусала там восемь человек.