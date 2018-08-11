Экс-замглавы Межтопэнергобанка задержан за 800-миллионное хищение

Бывший замглавы Межтопэнергобанк задержан в Москве. Причина – подозрение в хищении 800 миллионов рублей, передает ТАСС.

Подозреваемый и другие сотрудники банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 миллионов рублей. Деньги они перевели на счета подконтрольных банку организаций и не вернули деньги на счета заемщика, а потом и кредитора.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", передает РИА Новости.