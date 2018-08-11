Жириновский тоже хочет изымать сверхдоходы компаний

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии в бюджет 500 миллиардов рублей дополнительных доходов металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений.

По мнению Жириновского, эту сумму можно даже увеличить. "У нашей страны огромные ресурсы. Но не всегда они обогащают народ России, огромные деньги каждый год утекают из нашей экономики. Эти средства нужно направить на развитие страны", — приводит слова лидера ЛДПР РИА Новости.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо, в котором предложил, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. Изъятие сверхдоходов у 14 компаний, по мнению Белоусова, может принести бюджету до 500 миллиардов рублей в год. Такие дополнительные доходы можно было бы получить от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".

Путин с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний согласился, но решение пока не принято.