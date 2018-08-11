Россиянка Бондаренко выиграла бронзу в BMX на чемпионате Европы

В шотландском Глазго продолжается объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. Россиянка Ярослава Бондаренко завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту-BMX в олимпийской дисциплине суперкросс. Спортсменка преодолела дистанцию за 40,067 секунды.

Золото выиграла голландка Лаура Смулдерс (38,700), серебро — датчанка Симона Кристенсен (38,965). Еще одна россиянка Наталья Афремова заняла пятое место (40,922), Наталья Суворова — шестое (41,715). У мужчин россиянин Евгений Комаров стал пятым.

Отметим, что бронза Бондаренко стала первой в истории российского велоспорта-ВМХ на чемпионатах Европы в олимпийской дисциплине.