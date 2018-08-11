У водителя перевернувшегося автобуса с 23 детьми за рулем случился сердечный приступ

Главное следственное управление СК по Московской области приступило к расследованию ДТП под Наро-Фоминском, в котором пострадали дети. Водитель автобуса, перевозивший 23 ребенка и двух сопровождающих, внезапно скончался от сердечного приступа. Неуправляемая машина съехала в кювет, пишет ТАСС.

В ДТП пострадали шесть детей. Врачи в районной больнице серьезных повреждений у них не нашли. В основном, дети отделались синяками и ссадинами. У одного мальчика небольшой порез от стекла.

Автобус перевозил детей из Нижнего Тагила, отдыхавших в пансионате "Бекасово", на станцию Нара для поездки домой через Москву.