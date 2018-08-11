Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент наезда на пешехода, произошедшего на пересечении улиц Княжий Затон и Днепровская набережная в Киеве в ночь на субботу, 11 августа.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus превысил скорость и сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть.

После столкновения машина, совершившая ДТП, скрылась в неизвестном направлении.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавший остался жив и был госпитализирован в тяжелом состоянии.