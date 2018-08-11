Американские полицейские застрелили мужчину, бросившегося на них с ножом. Видео

Полиция Лас-Вегаса обнародовала кадры с нательной камеры своего сотрудника, применившего табельное оружие на поражение в минувший понедельник, 6 августа.

Обитатели жилого комплекса сообщили в правоохранительные органы о том, что обеспокоены поведением своего соседа, бегавшего без одежды вокруг здания.

Стражи порядка, прибывшие для проверки информации, не застали мужчину на улице и решили навестить его квартиру.

Нарушитель спокойствия оказался дома – патрульные попытались вступить с ним в диалог и решить дело миром, однако их оппонент, впоследствии опознанный как Сперджен Дэниелс, отказался выполнять требования представителей закона.

Полицейские применили тазеры – один из них просто не сработал, а два других не оказали ожидаемого воздействия на мужчину, кинувшегося в атаку, размахивая ножиком.

Ему удалось ранить одного из офицеров, после чего страж порядка открыл огонь на поражение.

Дэниелс получил два пулевых ранения и через некоторое время скончался в больнице.

Представитель полицейского управления отметил, что не может припомнить столь частых инцидентов со стрельбой, в которых были бы задействованы патрульные. Так, с начала августа правоохранители из Лас-Вегаса трижды стреляли в подозреваемых, а за неполные восемь месяцев текущего года таких случаев набирается уже 13.

Подробности произошедшего разбирает комиссия, членам которой предстоит определить правомерность применения табельного оружия.