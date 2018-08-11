Иньеста забил первый гол за японский клуб "Виссел Кобе"

Испанский полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста открыл счет своим голам в чемпионате Японии по футболу. Его команда одержала победу над "Джубило Ивата" – 2:1. Первый мяч в этой встрече забил экс-футболист каталонской "Барселоны".

Напомним, что Иньеста в конце прошлого сезона принял решение завершить выступления в чемпионате Испании, перебравшись в Японию.

Свой дебютный матч за "Виссел Кобе" испанец провел против "Сенан Бельмаре", выйдя на замену во втором тайме. Тогда его команда уступила сопернику со счетом 0:3.