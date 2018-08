Иньеста забил первый гол за японский клуб "Виссел Кобе"

Испанский полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста открыл счет своим голам в чемпионате Японии по футболу. Его команда одержала победу над "Джубило Ивата" – 2:1. Первый мяч в этой встрече забил экс-футболист каталонской "Барселоны".

あの瞬間をもう一度!

ポドルスキ選手のパスをイニエスタ選手がJリーグ初ゴール!

From the assist of Lukas #Podolski, Andres #Iniesta got J League first goal!

Andrés Iniesta anotó primer gol en J League!#vissel #神戸vs磐田 #WeAreKobe #一致団結 #Jリーグを変えろ#Jリーグ 中継は #DAZN pic.twitter.com/9MhgZMtsSl