Санитары и забытые плавки: Порошенко опять подняли на смех в соцсетях

Пользователи твиттера высмеяли заявление украинского президента Петра Порошенко, назвавшего Крым "жемчужиной украинского государства".

Ранее Порошенко поздравил в Twitter Ялту с днем города, сопроводив поздравление пожеланием — чтобы над городом и всем полуостровом развевался флаг Украины. "Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина украинского государства", — написал Порошенко в пятницу вечером.

Пользователей сети высмеяли это пафосное заявление украинского лидера. Большинство комментаторов сочли такое заявление последствием приема алкоголя. "Пить вредно", — привела расхожее мнение @elenmazurov28. Ей вторит Lano4kaSvet25: "Похмельный синдром!", а ZuZeRex дал совет на будущее: "Закусывать надо!".

"С утра выпил — весь день президент", — ставит универсальный "диагноз" kovalen200.

Некоторые пользователи высказали сомнение в адекватном состоянии украинского лидера. "Фантомные боли", — пишет MarinaVikt. "А санитары в курсе?" — пошутил @EvgEpifancev.

"Забыл плавки на ялтинском пляже — и до сих пор жалеет…" — объяснил слова Порошенко v_tretyakov. А ADY_MayDay философски замечает: "Поднять стакан и поднять флаг, таки две большие разницы".

Светлана Мирная призывает Порошенко не лицемерить: "Интересно, а при Украине Ялту хоть раз кто то поздравлял с днем города? Не лицемерь, Петр Алексеевич".

‏Немало комментаторов высмеяли и фотографию, которую прикрепили к твиту Порошенко. На ней — кадр со знаменитым Ласточкиным гнездом дан в зеркальном варианте, а по морю плывет корабль в цветах российского триколора.

"У Петра Порошенко на картинке даже корабль с крышей — бело-сине-красной — цвета российского флага. Хорошая картинка, Петр! Крым всегда был русским и таким и останется", — подытожил СергеиЧ.

День города в Ялте отмечается во вторую субботу августа. В этом году ей исполняется 180 лет. Ялта получила статус города в составе Таврической губернии Российской империи в 1838 году.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в 2014 году, на котором более 96 процентов избирателей Республики Крым и 95 процентов жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".