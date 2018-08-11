Гул и взрыв: в Индонезии разбился самолет

Связь с самолетом частной компании Dimonim Air была потеряна, когда он летел над индонезийской провинцией Папуа.

Жители индонезийской деревни Окатем сообщили, что слышали рев моторов и взрыв.

В район предполагаемого крушения выехали экстренные службы.

На борту частного лайнера находились 7 пассажиров (включая ребенка) и два члена экипажа, передает РИА Новости.