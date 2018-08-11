В Оренбурге появилась скульптура в честь Юрия Семина

11 августа в Оренбурге на берегу реки Урал состоялось торжественное открытие скульптуры в честь главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина. Напомним, что наставник "железнодорожников" родился в этом городе и провел здесь первые три года жизни.

"Спасибо оренбуржцам, что в честь футбола и тренера сделали такую композицию", — приводит слова Семина официальный сайт ФК "Локомотив".

12 августа действующий чемпион России сыграет с "Оренбургом" в третьем туре первенства РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.