Страны каспийской пятерки договорились по всем вопросам

Страны каспийской "пятерки": Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран — достигли консенсуса по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Об этом в начале встречи глав МИД "пятерки" в субботу, 11 августа, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Свидетельством достижения консенсуса он назвал выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Подписание должно состояться на пятом каспийском саммите 12 августа в казахстанском Актау.

По словам Абдрахманова, наряду с проектом Конвенции создана договорно-правовая база, она состоит из девяти многосторонних соглашений. Кроме того, на саммите, как ожидается, будут подписаны еще семь новых соглашений. Документы охватывают все вопросы в отношении пределов суверенитета, суверенных и исключительных прав каспийских государств, режима мореплавания, свободы доступа всеми транспортными средствами из Каспийского моря к мировому океану и обратно, по вопросу прокладки подводных трубопроводов.

Главы МИД каспийских государств собрались в субботу, чтобы обсудить завершение подготовки к встрече на высшем уровне, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Казахстана сообщил также, что для реализации положений конвенции о статусе Каспийского моря будет создана рабочая группа под эгидой внешнеполитических ведомств стран региона. Ей будет поручено в самое ближайшее время "приступить к разработке проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий", сказал Абдрахманов, слова которого приводит "Интерфакс".