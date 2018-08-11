Момент гибели парашютиста в Подмосковье попал на видео

Камера наблюдения запечатлела момент ЧП с летальным исходом, произошедшего на подмосковном аэродроме Большое Грызлово.

Как сообщили в СК РФ, опытный парашютист погиб, допустив ошибку при выполнении фигуры "свуп". По версии следствия, спортсмен некорректно определил высоту разворота и завершил маневр на недопустимо малой высоте.

"Исправляя ошибку, парашютист выполнил резкий разворот в противоположную сторону, но ошибся с заданным местом приземления и допустил столкновение с административным зданием", — отметили в пресс-службы ведомства.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.