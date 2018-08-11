Депутата Коровникова похоронят во вторник

Похороны депутата Госдумы Александра Коровникова состоятся во вторник, сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Гражданская панихида и отпевание состоятся во вторник, 14 августа, в 11 часов", — сказал Швыткин, его цитирует РИА Новости.

Похоронят народного избранника на Троекуровском кладбище.

Александр Коровников родился 30 апреля 1955 года. Избран в Госдуму по Новгородскому одномандатному избирательному округу. Входил в комитет по обороне. Коровников был народным депутатом СССР (1989—1991 годы) и депутатом Верховного совета РСФСР (1990—1993 годы). Депутатом Госдумы был с 18 сентября 2016 года. Коровников был почетным работником Счетной палаты России, почетным сотрудником МВД РФ, работал в Совете Федерации. За свои заслуги награжден 30 медалями СССР и РФ.