Премьер-лига. Вратарь ЦСКА Акинфеев достиг отметки в 400 матчей за карьеру

Встреча в Красноярске между местным "Енисеем" и столичным ЦСКА в рамках третьего тура Российской премьер-лиги стала юбилейной для вратаря красно-синих Игоря Акинфеева. Теперь на счету 32-летнего футболиста 400 матчей, проведенных им в чемпионатах России.

Дебют Акинфеева в высшей лиге российского первенства по футболу состоялся 31 мая 2003 года, когда армейцы в гостях сыграли против самарских "Крыльев Советов". Тогда 17-летний вратарь отразил пенальти, принеся победу красно-синим, сообщает РИА Новости.

Акинфеев стал шестым игроком в чемпионатах России, кто достигал отметки в 400 игр за карьеру. Подобным достижением могут также похвастаться Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).

Матч третьего тура чемпионата России по футболу между красноярским "Енисеем" и столичным ЦСКА еще не завершился. После первого тайма зафиксирована ничья – 0:0.