Российские гимнасты стали чемпионами Европы в командном турнире

На чемпионате Европы по летним видам спорта мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном турнире. Россияне показали лучший результат дня – 257,260 балла.

За сборную России выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный.

Вторыми стали спортсмены из Великобритании (253,362). Бронзовая медаль досталась французской сборной (246,928).