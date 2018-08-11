Москалькова попросила Денисову прояснить ситуацию с "Механиком Погодиным"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова "чрезвычайно озабочена" блокировкой властями Украины российского танкера "Механик Погодин" в порту Херсона. Москалькова попросила свою коллегу, Уполномоченного Верховной Рады Людмилу Денисову, выяснить состояние экипажа. Возможно, как считает Москалькова, морякам потребуется гуманитарная помощь, в особенности, медицинская.

Также российский омбудсмен попросила Денисову о содействии в установлении связи с капитаном или старшим помощником танкера. Москалькова готова вылететь в Херсон для встречи с россиянами.

Сотрудники СБУ Украины удерживают "Механика Погодина" из-за принадлежности судна российской компании, которая находится в украинском санкционном списке.