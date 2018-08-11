ФСО подала на Ярмольника в суд за разбитый Mercedes. Он не обращает на это внимания

Актера Леонида Ярмольника вызывают в суд по делу о повреждении автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО). За ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП с актера могут взыскать 800 тысяч рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

В иске указывается, что по вине Ярмольника почти два года назад, в октябре 2016 года на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Среди пострадавших машин — Mercedes, принадлежавший ФСО. Автомобиль был отремонтирован, страховая компания оплатила только часть ремонтных работ. Оставшиеся 800 тысяч рублей ФСО намерено взыскать с артиста.

Ярмольник подтвердил наличие претензии к нему. "Да, ФСО подала на меня в суд за ДТП. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Хочу разобраться, почему новые претензии возникли почти спустя два года после ДТП", — заявил артист корреспонденту агентства.

Он называет ситуацию "странной", так как по его данным, страховка полностью покрыла ремонт автомобиля. И надеется на то, что во всем разберется суд — первое заседание по существу состоится 21 августа в 11 часов.

Ярмольник отметил, что судебное разбирательство никак не повлияло на его съемочный график. "Не уделяю этой истории не слишком много внимания и продолжаю заниматься своими делами", — говорит артист.