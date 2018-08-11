Россияне снова взяли первое место в "Танковом биатлоне"

В подмосковном Алабине россияне в шестой раз подряд взяли первое место в "Танковом биатлоне". На финальный заезд экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана потратил без пяти секунд полтора часа. Об этом сообщил пресс-центр Армейских международных игр-2018.

Ранее российские военные выиграли конкурс "Десантный взвод", прошедший в Псковской области. Они показали лучший результат в эстафете на БМД.

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Игры — отличная площадка для обсуждения военно-технического сотрудничества между странами-участницами.