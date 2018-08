Съеденный документ и космические силы: Трамп стал объектом насмешек

Американский комик Джим Керри высмеял в Twitter намерение президента Дональда Трампа создать космические силы США.

Вперед к глупости и за ее пределы, написал Керри и сопроводил твит шаржем, где Трамп и вице-президент США Майкл Пенс изображены в скафандрах с надписями "Космические силы".

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9