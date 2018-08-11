Международные армейские игры-2018 выиграла Россия
На подмосковном полигоне Алабино российской команде 11 августа не было равных в финале "Танкового биатлона". Впрочем, помимо захватывающего зрелища на земле, зрителей ждал и пир для глаз в небе — выступление пилотажных групп "Стрижи" и "Русские витязи". Истребители МиГ-29 складывали под облаками фигуры стрелы и ромба, а тяжелые истребители Су-30 демонстрировали маневры в парах и поодиночке. Вечером в Алабино прошла торжественная церемония закрытия Международных армейских игр-2018.
Стартуют одновременно все четыре команды: Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан. Финал танкового биатлона, это эстафета, на каждой машине во время гонки меняется три экипажа, и каждый должен преодолеть все препятствия на трассе и поразить все мишени.
Мишени три: изображающие танк (по нему бьют из главного орудия), вертолет (надо сбить из зенитного пулемета) и ручной противотанковый гранатомет (в него тоже должен попасть пулеметчик). Для большей эффектности в этом году последняя цель сделана из стекла, чтобы осколки во все стороны разлетались.
За промах — штрафные круги, но в финале редко промахиваются.
Российский экипаж на синем танке, так решила жеребьевка, и именно за ним следят все трибуны, поднимаясь в едином порыве после каждого точного попадания.
Это самая зрелищная часть Международных армейских игр, и самая популярная у публики.
За финалом с командного пункта наблюдает Сергей Шойгу. Посмотреть на "Танковый биатлон" и пообщаться с российским министром обороны в субботу прибыли его коллеги — главы военных ведомств из десятка стран. Здесь же, в парке "Патриот", стенды, представляющие каждое государство-участник. Национальный колорит и местные сувениры.
Почти все участники ездят на танках Т-72Б3 — как раз на таких же сидят и зрители, которым не хватило мест. Китайцы привозят свои машины "Тайп" —они красного цвета. Раньше на собственных танках "Бхишма" выступали и индийцы, но в этом сезоне пересели на российские. Проще, надежнее и эффективнее — показал танковый биатлон.
Это чисто мужской спорт — даже в хоккей и регби женщины уже играют, а вот в танковом биатлоне участвовать им запрещено уставом российских Вооруженных сил. Женщина-военнослужащий может поднимать грузы только до 15 килограммов, а стандартный танковый снаряд пушки весит 50.
Боеприпасы у всех должны быть одинаковые — обязательное условие. Как и вес танка — не меньше 40 тонн.
В перерывах между заездами в небе выполняют головокружительные фигуры высшего пилотажа группы "Русские витязи" и "Стрижи". Все вместе это: и самолеты, и танки, и даже полевая кухня — элементы масштабного военно-патриотического шоу.
И вот, наконец, волнующий момент: первым финиширует российский танк. Российские военные, как, впрочем, и всегда, победили в "Танковом биатлоне". Как выиграли и в целом, по количеству призовых мест, Международные армейские игры-2018.
Сегодня, уже буквально через минуты, пройдет награждение победителей: ценные призы, автомобили и мотоциклы, вручит российский министр обороны, и церемония закрытия Игр, с салютом и праздничным концертом.
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