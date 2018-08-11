Дмитрий Аленичев: в игре с ЦСКА потеряли два очка

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев поздравил всех болельщиков команды с первым набранным очком в российской премьер-лиге. В то же время он признался, что немного расстроен исходом встречи. По мнению Аленичева, "Енисей" должен был побеждать ЦСКА.

"Хотел бы поздравить всех красноярских болельщиков с тем, что команда завоевала первое очко в премьер-лиге. Это праздник для всех нас. Исходом игры немного расстроен, потеряли два очка", — цитирует наставника красноярской команды официальный сайт "Енисея".

Аленичев заявил, что его футболистам необходимо было забивать больше одного мяча после удаления Кирилла Набабкина, чтобы не доводить дело до нервной концовки.

По поводу назначенного пенальти в ворота его команды тренер "Енисея" заявил, что не обсуждает действия судей. Напомним, что встреча между красноярскими и московскими футболистами завершилась вничью (1:1).