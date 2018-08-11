Умер директор "Сталинградской битвы" Алексей Васин

Умер 51-летний директор волгоградского государственного музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин. Он скончался у себя дома, уточняет РИА Новости.

Усопший также был депутатом местной облдумы. "Волгоград скорбит", — прокомментировали печальную новость в региональном комитете культуры.

Алексей Васин родился 17 сентября 1966-го, закончил НВВПОУ и РАГС, служил в армии. Работал в правительстве Чеченской Республики и администрации Волгограда, занимал руководящие посты в ГТРК "Ставрополье" и "Поморье", напоминает ТАСС.