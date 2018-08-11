"Спартак" одолел "Анжи", использовав численное преимущество

В Москве матчем между "Спартаком" и махачкалинским "Анжи" продолжился третий тур чемпионата России по футболу. Гости из-за нарушений доигрывали эту встречу вдевятером. Футболисты Массимо Карерры воспользовались численным перевесом и победили махачкалинскую команду со счетом 1:0.

С первых минут игры спартаковцы завладели территорией, однако до перерыва так и не смогли пробить вратаря гостей Юрия Дюпина.

На 49-й минуте за грубый фол против Дениса Глушакова прямую красную карточку получил форвард "Анжи" Андрес Понсе. А еще через 20 минут махачкалинская команда и вовсе осталась вдевятером: за вторую желтую карточку поле покинул защитник Дмитрий Белоруков.

Практически тут же спартаковцы воспользовались столь солидным численным преимуществом: Зе Луиш головой открыл счет в матче. Этот гол оказался победным.