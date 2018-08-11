Синяки на пол-лица: экс-премьера Крыма жестоко избили грабители

Экс-премьер Крыма Анатолий Франчук заявил, что был избит и ограблен в ночь на пятницу в своем доме.

Его держали трое, один бил. Потом преступники положили на лицо Франчука тряпку с какой-то жидкостью, и он потерял сознание. 82-летний мужчина пришел в себя через некоторое время, утром его нашел водитель.

Грабители разрезали три сейфа, унесли около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и золото, передает "Интерфакс".