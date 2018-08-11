Победителям "Танкового биатлона" вручили награды. Кустурица посвятил Шойгу песню

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в субботу вечером вручил Кубок победителей команде российских военнослужащих, занявшей первое место в "Танковом биатлоне" на Армейских международных играх-2018.

Герасимов, а также главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков вручили дипломы и медали командам, занявшим второе и третье места: награды получили военнослужащие из Китая и Белоруссии. Команда российских танкистов прошла трассу за 1 час 29 минут 55 секунд, сборная Китая — за 1 час 43 минуты 42 секунды, а команда Белоруссии — за 1 час 45 минут 19 секунд, передает ТАСС.

В свою очередь сербский режиссер Эмир Кустурица на церемонии закрытия соревнований посвятил министру обороны РФ Сергею Шойгу песню. Кустурица назвал Шойгу главным идейным вдохновителем Армейских международных игр.

"Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня "Команданте" посвящена моему другу Сергею Шойгу", — цитирует слова режиссера РИА Новости, сказанные на русском языке. После этого Кустурица исполнил композицию в сопровождении The no smoking orchestra.

Армейские международные игры-2018 проходили с 28 июля по 11 августа. В 28 конкурсах, которые входили в программу, приняли участие 189 команд из 32 стран мира.