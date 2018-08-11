На МКАД легковушка въехала под грузовик: погиб человек

На 99-м километре МКАД в субботу вечером произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, погиб один человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, около 20 часов в районе 99-го километра МКАД на внешней стороне легковая машина въехала под стоявший на обочине грузовик. Кто именно погиб, не уточняется. На место работают сотрудники ГИБДД, они установят причины случившегося.