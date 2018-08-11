Шойгу: объем продаж российского оружия растет на 11% в год

Объем продаж российского оружия растет приблизительно на 11% в год, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" в эксклюзивном интервью министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Такая тенденция сохраняется в течение уже трех лет.

Это очень много, добавил министр и сослался на армейские игры, салоны и форумы, проводимые каждый год.

Шойгу указал, что игры привлекают много представителей ВПК стран-участниц. Даже на конкурсах, где были просто тягачи, приехали представители конструкторских бюро, что говорить о соревнованиях, где участвует сложная техника.

Армейские игры проходили 28 июля – 11 августа в подмосковном парке "Патриот". Соревновались команды из 32 государств.