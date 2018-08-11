Борисов: украинский иск в ЕСПЧ - часть агрессивной политики Киева

Иск Украины против России, поданный в Европейский суд по правам человека, — часть агрессивной медийной политики Киева, заявил член президентского совета по правам человека Игорь Борисов.

По словам Борисова, ни у кого нет доказательств нарушений прав осужденных в РФ украинцев. Киев просто пытается обвинить Россию в своих проблемах.

Так, например, осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов содержится в нормальных условиях, его постоянно посещают омбудсмены. Какие либо нарушения в их докладах не отмечены.

Ранее украинский замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил об иске. По словам Лещины, на 130 страницах заявления описаны нарушения по 71 украинцу.