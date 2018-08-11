Шойгу: Армейские международные игры — праздник мирного оружия

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Армейские международные игры праздником мирного оружия и вручил Кубок абсолютным победителям игр — команде Вооруженных сил РФ.

Выступая на церемонии закрытия Игр в субботу вечером, Шойгу заявил, что Россия показала всему миру, на что способны ее военнослужащие, конструкторы, оборонная промышленность. По его словам, это "замечательный праздник мирного оружия", о котором многие мечтали. "Мечты сбываются", — приводит слова Шойгу РИА Новости.

Вручая кубок российской команде глава оборонного ведомства отметил, что в мире смотрят и понимают, что техника, на которой воюют россияне, совершенна, и они владеют этой техникой в совершенстве.

Шойгу поблагодарил всех участников состязаний, судей, "которые честно и справедливо в семи странах мира судили эти уникальные соревнования", а также зрителей и телезрителей. Кроме того, он поблагодарил своих коллег-министров, которые посетили и церемонию открытия Игр, и церемонию закрытия. Она завершилась 15-минутным салютом.

IV Армейские международные игры проходили с 28 июля п о11 августа, в них приняли участие 189 команд из 32 стран.