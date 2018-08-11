Прыгун в высоту Иванюк стал бронзовым призером чемпионата Европы

Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта в прыжках в высоту. Россиянин сумел преодолеть планку на уровне 2,31 метра. На турнире по легкой атлетике, который проходит в Берлине, Иванюк выступал в нейтральном статусе.

Победу в секторе для прыжков в высоту одержал представитель Германии Матеуш Пшибылко с результатом 2,35 м. Серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Максим Недосеков (2,33)

Напомним, что незадолго до старта чемпионата Европы лидер мирового сезона россиянин Данил Лысенко был отстранен Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за трех пропущенных допинг-тестов.