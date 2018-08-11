Полиция Канады предъявила обвинения стрелку из Фредериктона

Канадские полицейские предъявили обвинения мужчине, который был задержан в связи со стрельбой в городе Фредериктон. В результате нее погибли четыре человека: два офицера городской полиции и два жителя города.

В заявлении правоохранителей уточняется, что 48-летнему жителю Фредериктона Мэтью Винсенту Рэймонду были предъявлены обвинения в убийстве при особо отягощающих обстоятельствах, произошедшем 10 августа.

Обвиняемый останется под стражей до заседания суда, которое намечено на 27 августа. В настоящее время продолжается расследование. О мотивах Рэймонда ничего не сообщается, передает РИА Новости.