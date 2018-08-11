"Ростов" потерпел первое поражение в сезоне в игре с "Крыльями"

Футбольный клуб "Ростов" на своем поле потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. Команда Валерия Карпина уступила в рамках третьего тура чемпионата России самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Александр Соболев.

"Ростов" перед третьим туром лидировал вместе с "Зенитом" в чемпионате России с шестью набранными очками после двух игр. "Крылья" же напротив оказались в конце турнирной таблицы с одним единственным баллом.

Однако во встрече фаворита и аутсайдера победу праздновал последний. Форвард гостей Александр Соболев в самой концовке первого тайма вывел свою команду вперед. Этот гол оказался единственным в матче.