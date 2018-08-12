На юго-востоке Москвы подозреваемый в краже ранил двух полицейских

На юго-востоке Москвы при попытке задержать подозреваемого в краже получили ранения два сотрудника полиции. Нападавший был ранен из табельного оружия. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ столицы.

Как уточняется, сообщение о краже из круглосуточного продуктового магазина, расположенного по адресу Волгоградский проспект, дом 105, поступило на пульт 11 августа около 23:00. Сотрудники полиции прибыли по вызову и обнаружили мужчину, который повел себя агрессивно, напал на полицейских и нанес им колото-резанные ранения острым предметом.

Правоохранители ранили нападавшего из табельного оружия, передает ТАСС. В результате происшествия двое полицейских и нападавший были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка.